В России упростили получение пособия на детей

Москва, 2 августа. Правительство РФ упростило порядок оформления пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Пособие на детей от трех до семи лет было введено с января текущего года, выплаты начались 1 июня. Пособие могут получить семьи с низкими доходами. С ноября для оформления пособия не нужно будет предоставлять документы об алиментах, госорганы будут сами получать эти сведения.

«Теперь для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах», — сообщили в пресс-службе.

Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. Теперь госорганы будут получать информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Ранее кабмин упростил порядок получения субсидий на оплату ЖКХ. Мишустин объяснил, что для получения субсидий россиянам не нужно будет предъявлять справку об отсутствии задолженности по платежам.

Информация о задолженностях будет храниться в единой системе межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных системах. Глава кабмина подписал распоряжение о перераспределении девяти миллиардов рублей на предоставление гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.