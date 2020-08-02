Коронавирус на 2 августа: статистика, кто первым получит вакцину, какие витамины принимать

Оперативные данные по коронавирусу в России на утро воскресенья, 2 августа 2020 года, и другая важная информация, в том числе касающаяся начала массового вакцинирования в нашей стране, в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативные данные по России

Оперативный штаб сообщает, что по состоянию на 2 августа 10.30 в России выявлено 850 870 заболевших, из них 5427 — за последние сутки. 650 173 человека выздоровело, в том числе 3649 — за минувшие сутки.

Всего скончались 14 128 заболевших. За минувшие сутки число погибших, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, составило 70 человек.

На 2 августа всего в мире количество зараженных превышает 17 миллионов человек, за время пандемии от коронавируса умерли более 670 тысяч человек.

Кто первым в России получит вакцину от COVID-19

Стало известно, какие категории граждан первыми в России получат вакцину от коронавируса. Планируется первыми начать прививать такие особые группы, как медики и учителя.

Ранее появилась информация, что в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи завершены клинические испытания отечественной вакцины от COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Министр отметил, что первыми вакцину получат «особые группы» — медики и учителя, также будет продолжено наблюдение за ранее вакцинированными пациентами. Для всех россиян вакцина от коронавируса по плану станет доступной в октябре 2020 года. Вакцинацию обещают сделать бесплатной.

Параллельно еще несколько научно-медицинских учреждений России ведут разработку вакцины от COVID-19: Сеченовский университет, военный госпиталь им. Бурденко и государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Собянин: В Москве нет второй волны коронавируса

Об отсутствии в столице нового всплеска заболеваемости COVID-19 заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Так он прокомментировал информацию, что в некоторых странах отмечается повторный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По словам московского градоначальника, «вторая волна — это когда для людей возникает опасность повторного заражения.

Ни в России, ни в мире подобного явления не фиксируется, отметил Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

«Почему в ряде регионов мы видим бурный рост? Потому что они не прошли даже первую волну, первый процесс», — отметил мэр, пояснив, что такие мегаполисы, как Москва, Лондон и Нью-Йорк эту стадию уже миновали».

Он напомнил, что на пике эпидемии в Москве ежедневно фиксировалось шесть с половиной тысяч новых заражений, сейчас ежедневный прирост заболевших как правило не превышает 650 человек.

Кардиолог назвала витамины, которые помогут восстановиться после COVID-19

Кандидат медицинских наук, кардиолог Татьяна Рыбка, работавшая в «красной» зоне больницы, переоборудованной под COVID-19, назвала витамины, которые помогут восстановиться людям, перенесшим коронавирусную инфекцию.

В интервью «Российской газете» она посоветовала таким пациентам принимать витамин D и витамины группы B. Кроме того, врач рекомендовала таким пациентам соблюдать режим труда и отдыха, больше бывать на свежем воздухе и полноценно питаться.