Дочь Леры Кудрявцевой восхитила красотой звезд российского шоу-бизнеса

Москва, 2 августа. Известная телеведущая Лера Кудрявцева наконец-то показала поклонникам свою двухлетнюю дочь Машу. Фотографию девочки она опубликовала в Instagram.

Кудрявцева призналась, что сейчас для нее материнство стало даже важнее карьеры. Она старается больше времени проводить со своим ребенком.

Маша родилась в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Сейчас теледиве 49 лет, а ее супругу — 33 года. Но разница в возрасте не мешает паре быть счастливой.

Телеведущая родила дочку в 47 лет, для нее это был поздний ребенок. У Кудрявцевой есть старший сын от первого брака и даже внук.

Звезды российского шоу-бизнеса и поклонники ведущей восхитились красотой малышки. Певица Анита Цой назвала Машу «солнышком», юморист Александр Ревва — «красотулей», певица Светлана Лобода — «сладенькой».

Певица Алсу сравнила дочь Кудрявцевой с куклой, а ее коллега Анна Семенович добавила, что девочку ждет «самая лучшая судьба».