Дочь Леры Кудрявцевой восхитила красотой звезд российского шоу-бизнеса

Москва, 2 августа. Известная телеведущая Лера Кудрявцева наконец-то показала поклонникам свою двухлетнюю дочь Машу. Фотографию девочки она опубликовала в Instagram.
Кудрявцева призналась, что сейчас для нее материнство стало даже важнее карьеры. Она старается больше времени проводить со своим ребенком.
Маша родилась в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Сейчас теледиве 49 лет, а ее супругу — 33 года. Но разница в возрасте не мешает паре быть счастливой.
Телеведущая родила дочку в 47 лет, для нее это был поздний ребенок. У Кудрявцевой есть старший сын от первого брака и даже внук.
Звезды российского шоу-бизнеса и поклонники ведущей восхитились красотой малышки. Певица Анита Цой назвала Машу «солнышком», юморист Александр Ревва — «красотулей», певица Светлана Лобода — «сладенькой».
Певица Алсу сравнила дочь Кудрявцевой с куклой, а ее коллега Анна Семенович добавила, что девочку ждет «самая лучшая судьба».
«Такая куколка. Поздние детки, это безумная любовь. Это я поняла когда родила младшего незадолго до 25-летия старшего», — написала поклонница.
«Красавица, вся в маму. Дай Бог вам здоровья, счастья. Пусть всегда фортуна будет на вашей стороне», — пожелала другая подписчица.