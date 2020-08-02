Адвокат жены Картрайта рассказала подробности расчленения рэпера

Москва, 2 августа. Жена рэпера Энди Картрайта в одиночку убила и расчленила труп мужа, ее мать не помогала ей, об этом рассказала адвокат супруги покойного Ирина Скурту.

Защитница жены рэпера Марины Кохал отметила, что о «техничности» расчленения речи нет.

«Ничего техничного нет, проведено по суставам. Особые навыки не требуются», — рассказала Скурту в комментарии Пятому каналу.

Кроме того, адвокат рассказала, что супруга не стирала органы, как сообщалось ранее, а только одежду. Кохал говорит, что сейчас бы она так не поступила со своим супругом.

Адвокат добавила, что мотив жены рэпера ― «сохранить светлую память о муже». Поэтому она уничтожила отпечатки пальцев.

Полиция обнаружила в одной из квартир на Невском проспекте труп мужчины, фрагменты тела которого были упакованы в пять пакетов. Полицию вызвала жена погибшего. По ее словам, исполнитель скончался от передозировки. Женщина заявила, что расчленила его тело после смерти, чтобы скрыть причину гибели. Следственный комитет РФ предъявил Кохал обвинение в убийстве мужа.