В России за сутки выявили 5427 человек с коронавирусом

Москва, 2 августа. В России за последние сутки выявили 5427 заболевших COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 5427 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений — 1565 (28,8%)», — говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф.

В числе субъектов с наименьшим (менее 1%) суточным приростом пациентов Москва и Подмосковье, Республика Северная Осетия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская республики, Тульская и Липецкая области, Забайкальский край, Тыва, Ивановская область, Ненецкий автономный округ, Брянская, Смоленская и Владимирская области и Республика Марий Эл.

По выздоровлению за этот же период в стране выписаны 3649 человек. Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса за весь период эпидемии достигло 850 870.

Число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 в РФ уменьшается. Так, 2 августа их зафиксировано на 35 меньше, чем днем ранее.

В субботу стало известно, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в октябре этого года. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко пояснил, что начать ее планируется с медиков и учителей, сообщает ИА Deita.ru. Он также уточнил, что ее рассчитывают сделать бесплатной, покрыть все расходы из бюджета.