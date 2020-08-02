Украинцев разгневали вкусы молодежи, предпочитающей российские хиты

Львов, 2 августа. Арт-директор львовских ресторанов Юрий Середич обнаружил, что украинская молодежь не слушает песни на национальном языке и, более того, зачастую предпочитает им российские композиции. О своеобразной «зраде» в среде молодого поколения он рассказал в Facebook.

На личной странице в соцсети Середич опубликовал составленный современными украинскими выпускниками плейлист. Оказалось, что для подсчета количества национальных исполнителей в нем хватит пальцев одной руки.

«Вашему внимаю список для диджея, составленный одиннадцатиклассниками украинской школы в сердце Западной Украины! P.S. Заказ не мой, поделился товарищ», — подписал он публикацию.

Среди почти полусотни песен разных артистов лишь три украинских исполнителя: MONATIK с тремя хитами, а также Олег Винник и «Пошлая Молли», у которых школьники хотели бы услышать лишь по одной песне.

Такой выбор украинских учащихся свидетельствует о том, что родные музыкальные телеканалы и радиостанции для них не являются авторитетными и популярными, а российская музиндустрия кажется намного успешнее.

Как выяснилось из комментариев, и раньше выпускные на Украине не обходились без российских хитов.

«Ну, мы в наш выпускной слушали Доктора Албана и «Иванушки International». А потом целовались под «Тучи как люди». Надо время этим детям и качественный украиноязычный продукт», — написал Andriy Prudius.

У некоторых пользователей представленный Середичем список вызвал не ностальгию, а настоящий гнев. Они заявили, что он говорит отнюдь не о большом уме нынешней молодежи, а также выразили мнение, что выпускникам и выпускницам следовало бы отправиться в армию, которая «поставила бы их на место» и исправила вкусовые предпочтения.