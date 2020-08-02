Навка показала поклонникам нежное фото с Песковым в годовщину свадьбы

Москва, 2 августа. Известная российская фигуристка Татьяна Навка тепло поздравила супруга Дмитрия Пескова с годовщиной свадьбы. Фото вместе с мужем она опубликовала в Instagram.

На фото олимпийская чемпионка 2006 года обнимает пресс-секретаря президента России. 1 августа Навка и Песков отмечают пятилетие. Фигуристка оставила трогательную запись под снимком.

«И пусть так будет всегда! #деревяннаясвадьба #5лет», — написала спортсменка.

Поклонники поздравили фигуристку и пожелали ей долгого семейного счастья.

«Я помню этот день, любви и много-много бесконечного счастья», — заметила продюсер Яна Рудковская. «Носатые», — пошутила Лиза Пескова. «Поздравляю вас с годовщиной свадьбы! 5 лет — это уже немало! Желаю вам купаться в нежности и обожании друг друга! Пусть ваша совместная жизнь будет крепка и надежна, как вековые деревья. Счастья вам ежедневного! Здоровья, радости, достатка, взаимопонимания, отзывчивости, искренности и огромной любви! Цените, уважайте и поддерживайте друг друга! Вы замечательны!» — поздравил поклонник.

В этом году Татьяна Навка отметила юбилей, ей исполнилось 45 лет. С днем рождения ее поздравили коллеги и друзья.