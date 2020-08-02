Политолог Рар рассказал о всестороннем давлении на немцев из-за «СП-2»

Москва, 2 августа. Немецкий политический эксперт Александр Рар высказался о серьезном кризисе, который возник в отношениях США и Германии из-за газопровода «Северный поток – 2».

В интервью информационному изданию «Украина.ру» Рар объяснил, как в Берлине относятся к всестороннему давлению со стороны Вашингтона, а также оценил реакцию немцев на выпады Белого дома.

Ранее официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по энергетике Штеффен Котре призвал Берлин дать достойный ответ на ограничительные меры США, которые будут введены против проекта «Северный поток – 2». Он уверен, что немецкие власти должны ввести встречные санкции, а не ограничиваться какими-либо дипломатическими инструментами.

Политолог Рар, комментируя данную ситуацию, заметил, что власти Германии пока не определились, как относиться к давлению со стороны США. Немцы находятся в недоумении от такого всестороннего давления Вашингтона, но пока не понимают, каким образом им решить данную проблему.

«Немецкие элиты видят, что давление происходит со всех сторон: Германию наказывают и дисциплинируют, при этом немцы не понимают, за что, в чем они провинились. Тут и вывод американских войск с территории Германии, и перенос штаб-квартиры американских войск в Бельгию, тут и риторика в отношении госпожи Меркель и Германии, как лидера Европы, все обостряется с каждым днем», – объяснил политолог.

Рар напомнил, что Берлин уже на протяжении последних 75 лет не испытывал такого сильного давления со стороны США. Правительство Германии пытается оценить всю глубину кризиса, который возник в отношениях между странами, а также организовать определенную стратегию, чтобы каким-либо образом ответить на действия Вашингтона.

Ранее Рар рассказал о единственном способе, с помощью которого США могут остановить строительство газопровода «Северный поток – 2». Речь идет о военной провокации, которая будет направлена против кораблей, занимающихся прокладкой трубопровода по дну Балтийского моря.