Кардиолог назвал главную ошибку при коронавирусе

Москва, 2 августа. Главной ошибкой россиян в период пандемии является отказ от ношения медицинских масок, заявил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.

По словам кардиолога, отказ носить маску во время частичного снятия ограничений приводит к распространению коронавируса. Бойцов отметил, что заболеваемость COVID-19 в целом снижается, но медленно из-за отказа людей носить средства индивидуальной защиты.

«Запомните: когда оба участника инфекционного процесса — и тот, кто заражен, но еще не знает об этом, и тот, кто не заражен, носят маски, то именно так мы останавливаем распространение инфекции», — подчеркнул врач в комментарии kp.ru.

Кардиолог отметил, что россиян сложно заставить носить маски на улице, но их обязательно нужно носить в общественных местах и транспорте.

Ранее заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы, кардиолог Татьяна Рыбка рассказала, что адекватное лечение от коронавируса снижает риск отдаленных последствий. Также кардиолог дала советы, как восстановиться после перенесенного коронавируса. Рыбка рекомендовала принимать витамины.