Москва, 2 августа. Киев в свое время намеренно не закрыл воздушное пространство над Донбассом, и это привело к катастрофе с Boeing-777 MH17, бывшее руководство Украины должно понести ответственность. Такое мнение выразил гендиректор Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов», член «Всемирного фонда безопасности полетов» Сергей Мельниченко.

Недавно МИД Нидерландов констатировал, что дело о крушении зашло в тупик — следственная группа на протяжении шести лет не может виновника трагедии, поэтому к расследованию подключается «Всемирный фонд безопасности полетов», штаб-квартира которого находится в США.

Эксперты ВФБП полагают, что Киев специально оставил открытым воздушное пространство над Донбассом, допустив трагедию. Мельниченко отметил, что расследование дела изначально шло неверно, поскольку международная группа сразу начала искать виноватого, не ответив при этом на главный вопрос — почему украинское руководство бездействовало и позволяло гражданским самолетом летать в напряженном регионе.

«Сначала назначили виноватого. А потом начали проводить расследование…» — возмутился эксперт.

По его мнению, Киев не закрыл воздушное пространство из-за банальной жадности. Украинские власти получали немалые деньги, позволяя пересекать границу зарубежным авиакомпаниям.

«Денежки с неба капали, и они решили: пусть и дальше капают», — пояснил специалист.

Он отметил, что в ВФБП, скорее всего, докажут, что Киев был обязан закрыть воздушное пространство над Донбассом. В этом случае бывшему руководству Украины могут грозить большие проблемы. Если данные экспертов заинтересуют Амстердам, то Порошенко и его сторонникам придется искать отступные ходы.

Мельниченко также отметил, что в ВФБП считают, что Россию сделали виновной по политическим мотивам.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, разбился в Донбассе летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Расследованием крушения занялась Международная следственная группа (JIT), которая практически сразу безосновательно обвинила в трагедии Россию. Она постановила, что пассажирский борт был сбит ракетой зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».

Однако позднее из документа Службы военной разведки и безопасности Нидерландов стало известно, что специалисты не нашли в районе катастрофы ни одного «Бука».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это, призвала провести полноценное и профессиональное расследование причин катастрофы и не подменять его «квазиследствием». Российские дипломаты отмечали, что трагедия стала инструментом нечистоплотной политической игры.