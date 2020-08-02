Авербух и Арзамасова вместе сбежали на отдых

Симферополь, 2 августа. Известный фигурист Илья Авербух отправился на летние сборы в Крыму и взял с собой невесту Лизу Арзамасову.

«Илья и Лиза здесь вдвоем в Симферополе: и в кафе, и на набережной – везде вместе. Сразу узнали ее — еще миниатюрнее в жизни, чем в Instagram, привез на сборы и правильно!» — рассказали очевидцы в комментарии kp.ru.

Авербух и Арзамасова вместе сбежали из столицы на отдых. Пока фигурист набирается сил перед новыми шоу и стартом «Ледникового периода», Арзамасова не скрывает помолвочного кольца. Ранее актриса в эфире шоу «Фигурвью» похвасталась украшением. Примерная стоимость кольца оценивается от 600 до 800 тысяч рублей. К такому мнению пришел дизайнер украшений Влад Торхов. При этом специалист отметил, что цена может быть и значительно выше.

О Лизе Арзамасовой снова заговорили после того, как стало известно о ее романе с состоятельным бизнесменом и спортсменом Ильей Авербухом. Особенно интересны эти отношения тем, что пара, по слухам, стала встречаться, еще когда Лизе было 17 лет. Сейчас артистке 25, а ее избраннику 46 лет.