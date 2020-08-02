Манукян зацеловал Бузову и пообещал купить ей шаурму

Москва, 2 августа. Блогер Давид Манукян опубликовал ролик с Ольгой Бузовой, на которой целует девушку. Певица попросила Давида привезти ей шаурму из Петербурга.

В СМИ появилась информация, что пара распалась. Поклонники утверждали, что настоящего романа между блогером и Бузовой не было. Их связывал только контракт.

К тому же, певица не публиковала фото с Манукяном больше месяца. Многие решили, что они больше не вместе.

Однако блогер опроверг эти слухи, опубликовав видео. На кадрах Манукян обнял и зацеловал Бузову.

«Девочка моя устала, да? Сильно устала? Ты же много работаешь», — сказал Манукян.

Он спросил, как ему лучше выражать свою любовь к ней. Звезда пожелала, чтобы ее носили на руках, встречали с работы, дарили цветы, приносили еду. А еще она попросила «шаверму» из Петербурга.

В тот момент пара находилась в Москве, так что Манукян переспросил, надо ли ему ехать в соседний город за шаурмой.

Однако он решил, что сможет найти вкусный мясной ролл и в Москве. Блогер попросил подписчиков помочь ему найти такую шаурму.

Ранее сообщалось, что Бузова снялась в клипе для мужского журнала Playboy. Звезда позировала обнаженной, показывая красивую фигуру.