Названы самые популярные продукты в российских магазинах

Москва, 2 августа. Аналитическое подразделение «ЧекСкан Research» рассказало, какие продукты россияне чаще всего приобретают в магазинах.

За первые семь месяцев текущего года самыми популярными товарами в магазинах «Пятерочка» и «Магнит» стали бананы, сахар-песок и картофель. Однако в двух российских регионах были исключения. Так, в Северо-Западном федеральном округе самым распространенным продуктом стал нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в тройку популярных продуктов попал майонез.

Кроме того, аналитики рассказали, что средний чек в магазинах рос с начала января, достигнув пика в апреле ― 550 рублей в «Магните» и 576 рублей в «Пятерочке». Затем стал снижаться, в июле средний чек составил 500-503 рублей.

Ранее историк кулинарии Антон Прокофьев призвал россиян воздержаться от покупки готового фарша. По его словам, фарш лучше делать в домашних условиях или попросить об этом продавца в магазине. При этом Прокофьев отметил, что в домашних мясорубках мясо часто передавливается.