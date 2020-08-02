ВМС НАТО провели в Атлантике учения по борьбе с российскими подлодками

Вашингтон, 2 августа. Военно-морские силы НАТО провели в Северном море учения под названием Dynamic Mongoose («Энергичный мангуст»), в ходе которых экипажи блока учились бороться с подлодками потенциального противника. Данные маневры говорят о том, что в альянсе все больше внимания уделяют вопросу противостояния подводным лодкам на фоне «великодержавного соревнования» с Россией и Китаем, пишет Business Insider.

Обозреватели BI уверены, что Североатлантический альянс обеспокоен наращиванием мощностей российского и китайского подводных флотов, поэтому озаботился тренировками.

В ходе учений в районе Исландии эсминец ВМС США «Рузвельт» и еще четыре надводных корабля поочередно охотились и уходили от преследования и атак пяти американских подводных лодок.

«Это просто невероятно: мы действовали в такой маленькой и ограниченной области, что это диктовало условия взаимодействия между подлодками и надводными кораблями», — приводятся в публикации слова командира «Рузвельта», капитана Райана Кендалла.

По его словам, эти учения стали для ВМС возможностью потренироваться в реальных условиях в течение длительного времени. Задействованные в них американские и французские самолеты прибывали в район маневров из Исландии, а британские — из Шотландии. Экипажам кораблей пришлось действовать в непростых погодных условиях на море, а пилотам вертолетов — учиться подолгу находиться в воздухе.

Как отметил Кендалл, обычный сценарий подобных учений предполагает примерно 2–3 часа тренировок, но в этот раз участники отрабатывали маневры на протяжении 12 или 22 часов подряд.

Капитан уточнил, что в ходе учений подлодки активно использовали особенности окружающей среды, температуры воды, уровень ее солености, глубину и рельеф дна, чтобы уйти от преследования или найти укрытие с последующим занятием выгодной позиции для атаки.

Старший научный сотрудник Гудзоновского института Брайан Кларк объяснил, что ВМС США начали выделять больше времени и ресурсов на борьбу с подлодками с учетом того, что подводные флоты РФ и КНР становятся все эффективнее.

«Самая важная цель этих операций — это борьба с подлодками. По сути, речь идет в основном о поиске российских подлодок, выходящих с их баз на Кольском полуострове», — сообщил он.

По словам Кендалла, у США вызывает серьезные опасения даже потенциальная возможность того, что «всего лишь пара российских АПЛ» прорвется через Фареро-Исландский рубеж и сможет передвигаться по Атлантике.