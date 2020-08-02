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Преобразившаяся Пелагея восхитила поклонников новым имиджем

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Преобразившаяся Пелагея восхитила поклонников новым имиджем

Москва, 2 августа. Известная российская певица Пелагея кардинально сменила имидж. Фотографией нового образа она поделилась в Instagram.

Пелагея сделала небольшую мотивационную запись, обращаясь с поклонникам.

«Возвращаемся к нормальной жизни», — написала звезда.

Фанаты стали гадать, то ли это относится к ее скандальному разводу с хоккеистом Иваном Телегиным, то ли к снятию ограничений по коронавирусу. Они заметили, что артистка выглядит молодой и счастливой.

Преобразившаяся Пелагея восхитила поклонников новым имиджем

Стилист подобрал белое платье с объемным лифом и атласный пиджак. Звезда также решилась на удлиненную челку и окрашивание волос в холодный блонд. Поклонники написали певице сотни восторженных комментариев.

«Полечка, вы красивая такая! Прямо божественная», — отметила подписчица.

«Поля, ну ведь незаконно быть такой красивой! Пожалейте нас! Ослепляете всех вокруг», — написала другая поклонница.

«Вы как всегда великолепны. Выглядите шикарно, поете шикарно», — одарила комплиментами фанатка.

«Наша Пелагея лучше всех, пусть завидуют другие. Нормальная жизнь после Телегина, так держать», — поддержал ее подписчик.

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