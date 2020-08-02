Преобразившаяся Пелагея восхитила поклонников новым имиджем

Москва, 2 августа. Известная российская певица Пелагея кардинально сменила имидж. Фотографией нового образа она поделилась в Instagram.

Пелагея сделала небольшую мотивационную запись, обращаясь с поклонникам.

«Возвращаемся к нормальной жизни», — написала звезда.

Фанаты стали гадать, то ли это относится к ее скандальному разводу с хоккеистом Иваном Телегиным, то ли к снятию ограничений по коронавирусу. Они заметили, что артистка выглядит молодой и счастливой.

Стилист подобрал белое платье с объемным лифом и атласный пиджак. Звезда также решилась на удлиненную челку и окрашивание волос в холодный блонд. Поклонники написали певице сотни восторженных комментариев.