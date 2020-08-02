Преобразившаяся Пелагея восхитила поклонников новым имиджем

Москва, 2 августа. Известная российская певица Пелагея кардинально сменила имидж. Фотографией нового образа она поделилась в Instagram.
Пелагея сделала небольшую мотивационную запись, обращаясь с поклонникам.
«Возвращаемся к нормальной жизни», — написала звезда.
Фанаты стали гадать, то ли это относится к ее скандальному разводу с хоккеистом Иваном Телегиным, то ли к снятию ограничений по коронавирусу. Они заметили, что артистка выглядит молодой и счастливой.
Стилист подобрал белое платье с объемным лифом и атласный пиджак. Звезда также решилась на удлиненную челку и окрашивание волос в холодный блонд. Поклонники написали певице сотни восторженных комментариев.
«Полечка, вы красивая такая! Прямо божественная», — отметила подписчица.
«Поля, ну ведь незаконно быть такой красивой! Пожалейте нас! Ослепляете всех вокруг», — написала другая поклонница.
«Вы как всегда великолепны. Выглядите шикарно, поете шикарно», — одарила комплиментами фанатка.
«Наша Пелагея лучше всех, пусть завидуют другие. Нормальная жизнь после Телегина, так держать», — поддержал ее подписчик.