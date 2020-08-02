Поклонская захотела приехать в Крым с группой спецназа

Симферополь, 2 августа. Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, что после посещения полуострова у нее появилось желание приехать туда со спецназом для наведения порядка.

Депутат отметила, что побывала в Феодосии ― «жемчужине Крыма с разнообразием достопримечательностей и уникальной природой». Однако сейчас город вынужден выживать из-за выбросов канализации в море, строительства в прибрежной полосе, свалок, подчеркнула Поклонская.

Кроме того, депутата возмутила неприкосновенность известного всему Крыму «застройщика». По ее словам, у этого специалиста по мошенничеству будто бы есть «лицензия» на продолжение жульничества.

«Пролетает», как торпеда, мимо глаз правосудия», — добавила депутат.

Поклонская подчеркнула, что передаст свои предложения главе Крыма Сергею Аксенову.

Ранее Поклонская отчитала власти крымского поселка за пляжные поборы, пишет «Царьград». Депутат посетила Орехово. Она рассказала, что вход на пляж стоит 100 рублей, кроме того, нужно еще оплатить палатку. При этом обстановка на месте отдыха оставляет желать лучшего. Поклонская рассказала, что подготовила все запросы прокурору Крыма для организации проверок готовности, безопасности и доступности пляжей.