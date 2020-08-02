В России стали реже покупать средства для похудения

Москва, 2 августа. В России наблюдается снижение аптечных продаж БАД и лекарств для похудения. Об этом сообщает RT, ссылаясь на анализ компании DSM Group.

В среднем за апрель снижение продаж составило около 7%, в мае спрос упал уже на 12%. Пик спада пришелся на середину мая — продажи сократились на 15%. С июня по начало июля снижение фиксируется на уровне 3,5%.

Отмечается, что с начала текущего года в России было продано 4,8 млн упаковок средств для похудения на общую сумму около 3,9 млрд рублей. Средняя цена на такие препараты в начале июля составляла 908 рублей, что на 17% выше, чем год назад, передает RT.

Диетолог Ольга Григорьян считает, что падение спроса на средства для похудения обусловлено режимом самоизоляции. Она подчеркнула, что ни одна добавка не решит проблему лишнего веса.

«Ни на одно лекарство нельзя перекладывать ответственность за свое здоровье. Лично меня это (снижение спроса. — Прим. ФАН) радует как врача», — комментирует Григорьян.

По ее словам, бороться с ожирением помогает изменение образа жизни, увеличение физической нагрузки, а также правильной рацион и положительный настрой.

Ранее диетолог Елена Астахова отмечала, что печень может выводить остатки токсинов жировую ткань. При стремительном похудении происходит резкий выброс токсинов в кровь, и организм травится собственным жиром. Специалист советует воздержаться от резкого похудения и деликатно переходить на сбалансированное питание.