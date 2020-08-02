Кардиолог назвала витамины для восстановления после коронавируса

Москва, 2 августа. Адекватное лечение от коронавируса снижает риск отдаленных последствий, заявила заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы, кардиолог Татьяна Рыбка.

Врач рассказала, что делать пациентам с признаками коронавируса. Она посоветовала не гадать на кофейной гуще, а своевременно обращаться к врачу.

Кроме того, кардиолог рекомендовала выполнять все инструкции врача. Рыбка объяснила, что схемы лечения уже отработаны, во многих случаях пациент может лечиться дома.

«Мы, медики, видели на примере сотен случаев: если человек адекватно лечится от COVID-19, риск отдаленных последствий – минимальный», — отметила врач.

Также кардиолог дала советы, как восстановиться после перенесенного коронавируса. Рыбка рекомендовала принимать витамины.

«При сохраняющемся плохом самочувствии после болезни можно рекомендовать прием витамина Д, витаминов группы В. Как ни тривиально это звучит: соблюдать режим труда и отдыха, больше гулять», — добавила врач.

Ранее главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что за время работы с пациентами в период пандемии он научился определять по кашлю коронавирус. По словам Проценко, коронавирусный кашель он ни с чем не спутает, врач назвал его признаки.