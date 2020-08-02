Crew Dragon отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Вашингтон, 2 августа. Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС) 2 августа в 02:35 по московскому времени. NASA ведет прямую трансляцию процесса в YouTube.

Люки на корабле были закрыты за два часа до отстыковки. В течение этого времени проводились проверки на техническую исправность и герметичность космического корабля. Затем были отсоединены крепления, удерживавшие Crew Dragon, после чего он в автоматическом режиме отстыковался от МКС.

Приводнение корабля ожидается сегодня в Атлантическом океане у берегов Флориды в 21:42 по московскому времени. Окончательное место посадки будет зависеть от погодных условий. К операции по эвакуации экипажа будут привлечены несколько десятков специалистов, два поисково-спасательных судна, скоростные катера и вертолеты. После перемещения на борт спасательного судна астронавты пройдут медицинский осмотр и будут доставлены во Флориду.

Напомним, запуск пилотируемого корабля Crew Dragon частной компании SpaceX с астронавтами на борту произошел 30 мая этого года. Ракета Falcon 9 вывела Дагласа Херли и Роберта Бенкена на орбиту Земли. Спустя 19 часов космический корабль успешно пристыковался к МКС.