Украинскую ведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына

Киев, 2 августа. Телеведущая Анастасия Луговая рассказала, что неизвестный мужчина избил ее и пытался изнасиловать на глазах у сына в поезде Мариуполь – Киев. Потерпевшая опубликовала фото в Instagram.

По словам Луговой, ночью в купе к ним с сыном проник незнакомец, он стал избивать ее. Из-за криков проснулся сын ведущей, мужчина попытался напасть на него, но Луговая защитила сына.

Неизвестный стал приставать к женщине, та попросила выйти из купе, чтобы сын ничего не видел. Мужчина отвел ее d свое купе, но ребенок начал громко кричать. Под предлогом, чтобы успокоить сына, ведущая попросила выйти из купе. Забрав сына, она ринулась к проводнику.

Проводник не сразу понял, что происходит, тогда потерпевшая побежала в другой вагон. Там ей помогли спрятаться. Нападавшего арестовали и в Киеве сдали полиции. Женщина получила многочисленные гематомы и перелом челюсти.

Ранее в Петербурге 11-летняя девочка получила травмы после того, как незнакомая женщина толкнула ее на землю. Маленькая девочка была госпитализирована в удовлетворительном состоянии. Ребенок рассказал полицейским, что у нее произошел конфликт с неизвестной женщиной во время прогулки на детской площадке. В настоящее время пострадавшая отправлена на амбулаторное лечение.