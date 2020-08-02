Врач назвал симптомы гепатита В

Москва, 2 августа. Врач-гепатолог, заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии МГМУ им. Сеченова Чавдар Павлов в интервью радиостанции «Говорит Москва» перечислил симптомы гепатита B.

Специалист говорит, что на ранней стадии специфические симптомы бывают редко, они проявляются на поздних стадиях — это увеличение объема живота или отеки на ногах. Точно определить наличие вируса гепатита B поможет лишь анализ крови.

«Поражение печени у людей с избыточной массой тела, с сахарным диабетом второго типа, это основные факторы, которые приводят к развитию заболеваний печени. Мы не должны и забывать про алкоголь», — говорит Павлов о факторах риска.

Он подчеркнул, что сочетание алкоголя с вирусом и ожирением провоцирует ускоренное развитие стадии поражения печени, которое ведет к осложнениям. Многие носители гепатита B узнают о своей болезни только после того, как она переходит в хроническую форму. Люди живут десятилетиями, не зная о диагнозе передавая его другим людям.

Павлов отметил, что хронический гепатит В может привести к циррозу и раку печени.

Ранее профессор Дина Сакаева перечислила симптомы, позволяющие заподозрить наличие рака печени. Среди них: боли в правом подреберье, потеря аппетита, стремительная потеря веса, желтая кожа, а также скопление жидкости в брюшной полости. Если боль в животе постоянно усиливается, то это может свидетельствовать о том, что новообразование распространяется за пределы печени.