Россиян призвали воздержаться от покупки готового фарша

Москва, 2 августа. Готовый фарш лучше не покупать, так как невозможно определить его состав: там может оказаться мало мяса, но много жира и хрящей. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил историк кулинарии Антон Прокофьев.

По его словам, фарш лучше делать в домашних условиях или попросить об этом продавца в магазине. При этом Прокофьев отметил, что в домашних мясорубках мясо часто передавливается, так как ножи в них недостаточно остры, а цены на профессиональное оборудование начинаются с 30 тыс. рублей.

«Мясо, которое подвергается измельчению, не должно нагреваться выше четырех градусов. Это гарантирует вашу пищевую безопасность. Мясо должно быть холодным, можно положить его в морозильник, предварительно нарезав тонкими небольшими кусками», — советует специалист.

Чтобы приготовить фарш для котлет, его необходимо тщательно вымесить, а затем покидать шлепками об тарелку, выбив из него воздух. Как отмечает Прокофьев, это особенно важно при приготовлении люля-кебаб, иначе он просто рассыплется на шампуре.

Ранее диетолог Ксения Селезнева в интервью Федеральному агентству новостей заявила, что неправильно приготовленные пельмени могут стать источником проблем не только с фигурой, но и со здоровьем. Она отметила, что никто не знает точно, насколько качественные продукты использовались при изготовлении мясного фарша, и были ли соблюдены все необходимые нормы безопасности.