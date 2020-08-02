Диетолог рассказала, чем опасно резкое похудение

Москва, 2 августа. Жировая прослойка человека является «вторичным депо» токсинов. Когда печень не справляется с интоксикацией организма, она выводит остатки в жировую ткань. Врач-диетолог Елена Астахова в беседе с телеканалом «360» отметила, что данный факт необходимо учитывать при похудении.

По ее словам, при стремительном похудении происходит резкий выброс токсинов в кровь, и организм травится собственным жиром.

«Для большой потери веса все питание надо сбалансировать. Быстрое снижение веса и «вау-результаты» появляются, когда убираешь сахар и те продукты, которые задерживают воду. Больше идет снятие отечности, вывод лишней воды», — говорит диетолог.

Специалист говорит, что необходимо очень деликатно переходить на сбалансированное питание.

«Понемногу уменьшаем порции и поддерживаем нервную систему. Когда правильно подобраны продукты, от которых вес снижается и те, от которых он растет, тогда утилизация жира проходит очень хорошо и без экстрима», — приводит слова Астаховой телеканал «360».

Диетолог напомнила, что даже у знаменитых диетологов гибли клиенты, которых переводили на соки ради детокса.

«Сбросить за два месяца 200 кг — это ужасно! От такого действительно можно погибнуть. Когда большой вес, в месяц можно терять максимум 10-15 кг», — резюмировала Елена Астахова.

Ранее диетолог Ольга Кондратенко отмечала, что вишня имеет множество полезных свойств, которые способны помочь в борьбе с лишним весом и болезнями. Также эта ягода благоприятно влияет на мужскую и женскую репродуктивную систему. По словам специалиста, в вишне содержится витамин B8, способствующий ускорению обмена веществ.