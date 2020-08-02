Доктор рассказал о последних месяцах жизни самой тяжелой женщины в России

Тюмень, 2 августа. Недавно скончалась 57-летняя жительница Тюмени Любовь Нурдинова, считавшаяся самой тяжелой россиянкой. До операции по шунтированию желудка она весила 350 кг. Однако после выписки Любовь попыталась покончить с собой. Работавший с Нурдиновой хирург Казбек Аутлев рассказал телеканалу «360» о своей пациентке.

По словам доктора, в последний раз он общался с Нурдиновой 1,5 месяца назад.

«Когда ее привезли домой после выписки, какое-то время она была в очень бодром состоянии: настроение великолепное, планы строила. А потом все хуже и хуже», — говорит Аутлев.

После попытки суицида хирург привез к ней психотерапевта, занимающегося нарушениями пищевого поведения.

«Вроде бы, пошло-пошло. Но месяц или полтора назад она мне позвонила и говорит: «Вы знаете, мы тут посоветовались. Вы ко мне, пожалуйста, больше не приезжайте и не звоните». На этом все закончилось», — передает слова Аутлева телеканал «360».

Шунтирование желудка было проведено в начале апреля. До этого Нурдиновой удалось сбросить вес до 180 кг благодаря физическим упражнениям и гипокалорийной диете. Операция должна была «закрепить» результат. Доктор говорит, что после выписки вес Нурдиновой стабилизировался на отметке в 130 кг. Однако женщина теперь не знала, чем ей заниматься.

«Она мне сказала: «Я теперь не знаю, как жить». До этого она лежала на животе, ела, ходила в туалет там же, в постели. А когда мы ее поставили на ноги, она говорит: «А я не знаю, чем заниматься», — говорит Казбек Аутлев.

Родственники Нурдиновой отказываются обсуждать причину смерти женщины.

Ранее в одном из интервью женщина отмечала, что страдала ожирением с детства. Ее вес непрерывно увеличивался, несмотря на большие нагрузки на работе. Она сжигала больше калорий, чем потребляла. Из-за проблем с весом Нурдиновой даже пришлось уйти с работы и оформить инвалидность. Позже ей пришлось отказаться и от прогулок.