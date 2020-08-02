Черногория отказалась принять туристов из России

Москва, 2 августа. Координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории отказался открывать границы для россиян.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в руководстве совета, Министерство туризма Черногории 27 июля предлагало властям страны разрешить въезд для граждан России. Ожидалось, что положительное решение по этому вопросу будет принято 1 августа.

По словам источника агентства, власти осознают и востребованность этого туристического направления для россиян, и растущие потери туристической отрасли страны, но границы пока остаются закрытыми. Аналогично въезд в Черногорию запрещен гражданам Сербии, которые вместе с россиянами составляют две крупнейшие категории туристов на черногорских курортах.

С июня власти Черногории ввели условия, согласно которым въезд в страну запрещен гражданам государств, где регистрируется более 25 случаев коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения. В «зеленый список» вошло большинство государств Европы. В «желтом списке» — жители Албании, Боснии и Герцеговины, Израиль и Сингапур — им въезд разрешен с отрицательным анализом на коронавирус, сделанным не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы.

При этом в самой Черногории число больных коронавирусной инфекцией давно превышает 25 человек на 100 тысяч жителей. В стране с населением 620 тысяч человек зарегистрировано на 1 августа 3198 случаев заражения коронавирусом, 86 из них за последние сутки, хотя еще в мае власти объявили о победе над эпидемией. Правительство страны настаивает, что самые тяжелые случаи COVID-19 «завезены» из-за рубежа.