Экс-депутат Рады призвал «сплавить» иностранцев из украинского правительства

Киев, 2 августа. Боязнь Михаила Саакашвили появиться в Грузии и на суде доказать свою невиновность — наглядное доказательство того, что «грузинское чудо» — пустышка. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-депутат Верховной рады Геннадий Москаль.

Он отметил, что Саакашвили постоянно хвалится своей реформой судебной и правоохранительной системы в Грузии.

«Тогда почему ты не поехал, если она такая честная, неподкупная, и власть не имеет над ней контроль? Почему же тебя там засудили на 4 года за тяжелые преступления коррупционные? <…> Почему ты не можешь появиться в собственной стране и сказать: я невиновен?» — спрашивает Москаль.

На основе этих факторов бывший парламентарий ставит под сомнение то, что в Грузии действительно была проведена судебная и правоохранительная реформа.

«Я к этому отношусь достаточно скептически и считаю, что нам давно этих иностранцев нужно сплавить, они только мешают, не помогают Украине», — выразил недовольство Москаль.

Он обвинил власть в том, что Украина фактически находится под внешним управлением.

«Я еще раз скажу: либо мы граждане Украины, либо мы ничего не стоим и нам нужно всем выехать в Польшу, в Чехию, в Россию, где нас пока что на заработки берут. <…> Государство на уровне президента, на уровне премьер-министра делает на Украине внешнее управление — это всякий мусор, который выкинули другие страны из-за профессиональной непригодности», — резюмировал Геннадий Москаль.

Ранее израильский военный эксперт Яков Кедми назвал Украину «абсолютно неуправляемым государством», которой не управляет даже собственная власть. Эксперт отметил, что украинские политики могут делать только то, на что получают разрешение. Примером такой позорной политики, по словам Кедми, является назначение Зеленским Михаила Саакашвили «по указанию из США». Военный эксперт добавил, что подобная ситуация может привести к обострению конфликта в Донбассе.