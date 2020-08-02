Врач предупредил об угрозе от школьных санитайзеров

Москва, 2 августа. Педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус предупредил об опасности массового использования санитайзеров в школах.

Ранее стало известно, что использование санитайзеров и антисептиков во всех школах РФ станет обязательным с нового учебного года. Учащиеся будут использовать их для предупреждения распространения коронавируса и других инфекционных заболеваний.

По словам Продеуса, главная опасность такого решения состоит в том, что детям придется часто обрабатывать руки, что ведет к высушиванию кожи. Чем это чревато, пока неизвестно, потому что никто не проводил соответствующих исследований.

«Никогда такой задачи не было, хотя санитайзеры по качеству отличаются. Есть те, которые содержат смягчающие кожу ингредиенты, а есть и без них, поэтому специальных параллельных исследований брендов с точки зрения чувствительной кожи не проводили», — приводит его слова радио Sputnik.

Из-за отсутствия серьезных исследований на эту тему Продеус дал школьникам те же советы, что и взрослым.

«У старших школьников кожа рук схожа со взрослой. У детей до пяти лет кожа более чувствительная. Она будет больше сохнуть, быстрее терять влагу. У первоклашек промежуточная ситуация, у части таких детей кожа вполне нормальная, ведь они взрослеют по-разному», — отметил педиатр.

Общая рекомендация состоит в том, чтобы не использовать антисептические средства каждые 15 минут. Применять их надо не постоянно, а лишь после контакта с потенциально опасными предметами и поверхностями, вроде дверной ручки.