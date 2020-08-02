Российским туристам рассказали о ценах в отелях Турции

Анкара, 2 августа. Стоимость отдыха в турецких отелях после возобновления авиасообщения с Россией останется на прошлогоднем уровне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыра.

Напомним, что с 1 августа возобновлены полеты из России в Анкару и Стамбул, а с 10 августа будут доступны рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан.

Глава федерации отельеров говорит, что текущие цены были прописаны в контрактах с туроператорами еще в прошлом году, и они продолжают действовать.

«Цены повышаться не будут, даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса», — отметил Чорабатыр.

Он подчеркнул, что некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения отдыхающих.

В отелях, работающих по принципу «все включено», изменились некоторые правила на фоне пандемии. В частности, на «шведском столе» еду в тарелки отдыхающих теперь накладывает персонал. При этом гостиницы продолжат работать, даже если среди гостей будет выявлен коронавирус.

«Оборудованы специальные изоляционные комнаты, информация сразу отправляется в Минздрав, и дальше все действуют по разработанной схеме в соответствии с программой сертификации отеле, при этом остальные туристы продолжают спокойно отдыхать», — объяснил Сурури Чорабатыр.

Ранее сообщалось, что поток иностранных туристов в Турцию за первую половину этого года снизился на 75%. Отмечается, что по сравнению с показателями за прошлый год, когда страна приняла 45 млн туристов из-за рубежа, в 2020 году ожидается всего лишь 15-16 млн отдыхающих. За первые шесть месяцев этого года Турцию посетили всего 4,5 млн иностранцев.