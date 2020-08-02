Глава украинской разведки обвинил Россию в «перекрытии кислорода»

Киев, 2 августа. Глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк заявил, что Москва «угрожает» Киеву с военной, политической и экономической точки зрения.

Кондратюк заявил, что Россия якобы пытается «дискредитировать украинскую национальную идею» и ориентированность Киева на Запад.

«Мы фиксируем попытки российских спецслужб проводить специальные операции для внесения раздора в украинское общество. Ставка делается на системную дискредитацию украинской национальной идеи и западного цивилизационного выбора, демонстрацию «искусственности украинской идентичности и государства», — сказал он.

По его словам, Москва «пытается противопоставить народ Украины и «киевскую власть», которая не выполнила предвыборные обещания по достижению мира в Донбассе.

Кондратюк добавил также, что Россия «дезинформирует Запад» об уровне украинской коррупции.

«Накануне очередных переговоров Украины с МВФ Россия доводит до авторитетных представителей иностранных банковских и деловых кругов данные о нецелевом использовании Украиной кредитных средств, а также технической и гуманитарной помощи. Не пренебрегает и распространением дезинформации об экономическом упадке нашего государства вследствие коррупции», — отметил Кондратюк.

Он высказал мнение, что цель России якобы состоит в том, чтобы дестабилизировать украинское общество, после чего поставить вопрос о необходимости «гуманитарной помощи» и дальнейшем «перекрытии кислорода» Киеву.

Ранее Кондратюк оказался фигурантом скандала после того, как были обнародованы записи разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена, из которых следовало, что глава украинской разведки мог быть причастен к засылке диверсантов в Крым в 2016 году.