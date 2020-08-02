Пушков заявил, что Белоруссию вовлекают в «игры против России»

Москва, 2 августа. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Белоруссию начали откровенно вовлекать в «игры против России».

Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале, комментируя сообщения о телефонном разговоре глав внешнеполитических ведомств Украины и Белоруссии Дмитрия Кулебы и Владимира Макея, в ходе которого Макей был приглашен на встречу министров иностранных дел Литвы, Украины и Польши.

«Начинается откровенное вовлечение Белоруссии в антироссийские игры. Люблинский треугольник всеми своими углами направлен против России. Минск поощряют к дальнейшим действиям против Москвы», — отметил Пушков.

Напомним, во вторник было объявлено о создании «Люблинского треугольника» — это новый формат сотрудничества, предусматривающий углубление взаимоотношений между Польшей, Литвой и Украиной.

Комментируя этот шаг трех стран, Пушков заявил, что Варшава таким образом пытается реализовать «мечту о выходе к Черному морю».

«Старая мечта польской элиты времен Пилсудского — «Польша от моря и до моря», — сказал сенатор.

Ранее «Известия» привели слова белорусского политолога Алексея Дзерманта, который заявил, что выдача Украине задержанных в Минске россиян может стать «точкой невозврата», которая похоронит Союз России и Белоруссии.