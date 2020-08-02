Гонявшего нагайкой отдыхающих с пляжа в Крыму охранника уволили

Симферополь, 2 августа. Охранник санатория «Форос», который нагайкой гонял туристов на пляже в Крыму, был уволен. Об этом сообщила администрация заведения у себя в Instagram.

«С участником конфликта договор расторгнут», — сообщила администрация санатория.

В сообщении администрации также сказано, что анализ ситуации переведен в правовое поле, а виновные будут установлены в законодательном порядке.

На днях стало известно, что охранник с нагайкой прогонял посетителей одного из местных пляжей. По словам очевидцев, отдыхающие всегда свободно приходили на пляж, однако санаторий неожиданно ввел пропускную систему.

Руководство «Фороса» отметило, что место отдыха имеет восемь карт пляжа, три из которых предназначены для гостей санатория и являются лечебными. Пропуск на данные участки осуществляется на основании санаторно-курортной карты гостя. Других посетителей на территорию лечебного пляжа, согласно действующим правилам, не пускают.

Отметим, что в этом году Крым стал одним из самых востребованных мест отдыха среди россиян. Внутренней туризм на полуострове открылся 15 июня, а принимать гостей из других регионов он начал с 1 июля.

Недавно блогер Илья Варламов оценил курорты Крыма и рассказал, где стоит отдохнуть, а какие места лучше обходить стороной. Он отметил, что посещение Ялты приятно порадует туристов.