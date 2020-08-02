Washington Post раскритиковала Трампа за отсутствие четкой позиции в отношении России

Вашингтон, 2 августа. Президент США Дональд Трамп не имеет стратегического подхода к ведению дел с Россией. Об этом сказано в публикации The Washington Post со ссылкой на бывшего сотрудника администрации Белого дома, который дал комментарий на условиях конфиденциальности.

В статье отмечается, что Трамп «не хочет, чтобы Россия с ним грубо обращалась». По словам экс-сотрудника администрации, утверждающие, что у президента США есть стратегический подход к ведению дел с Москвой, «думают о политическом деятеле, который заботится о внешней политике США» и «осведомлен об истории американо-российских отношений». При этом чиновник утверждает, что Трамп «подрывает внешнюю политику США» и не проводит «последовательную политику в отношении России».

Источник подчеркнул, что «разногласия между Трампом и его администрацией по поводу Москвы лишь маскируют отсутствие стратегического подхода к российскому направлению».

В конце июля был опубликован опрос, который провели телекомпания ABC и исследовательская служба Ipsos. Результаты опроса показали, что около 63% американцев не одобряют политику Трампа в отношении РФ. При этом около 36% участников опроса положительно оценили подход президента США к России.

Ранее координатор Госдепартамента США по Арктике Джим Дехарт заявил, что Вашингтону необходимо продолжать сотрудничество с Россией в этом регионе. При этом Дехарт усомнился в возможности «полностью отгородить» Арктику «от проблем», существующих между двумя государствами, передает RT. Некоторые аналитики допускают, что подобными «позитивными» заявлениями США просто «прощупывают почву» для определения своей политики в Арктическом регионе.