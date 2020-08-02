Назван простой способ продлить срок службы смартфона

Москва, 2 августа. Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что срок службы смартфона можно продлить, если класть его экраном вниз.

Тимофеев подчеркнул, что речь идет не о защите «внутренностей» устройства, а об элементах, которые страдают чаще всего — это экран и камера. Если класть смартфон экраном вниз, то выпирающая на некоторых моделях камера не поцарапается.

«Класть телефон лицом вниз разумно, так как для защиты экрана придумано много вариантов. А вот для камер пока излишеств мало. Большинство телефонов имеют выступающую часть камеры, что связано с количеством линз в объективе», — объяснил он агентству «Прайм».

Большинство владельцев гаджетов наклеивают на экран бронестекло или пленку. Они позволяют защитить экран не только от царапин, но и от мелких трещин в случае, если устройство упадет.

Класть телефон экраном вниз рекомендуется и в том случае, если вы используете смартфон в чехле с бортиком, так как камеру все равно можно повредить практически о любую поверхность, добавил эксперт.

Ранее «Известия» сообщили, что компания Apple на несколько недель перенесла старт продаж новых iPhone 12. По мнению экспертов, это может дать фору другим крупным производителям, если те сумеют вовремя вывести на рынок свои гаджеты, особенно в премиальном сегменте.