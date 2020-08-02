Назван способ покрасить волосы дома не хуже, чем в салоне

Москва, 2 августа. Процедура покраски волос в домашних условиях может быть качественной при знании основных правил.

Современные девушки очень любят менять цвет волос. Причем новые красители делают это без особого вреда для шевелюры, позволяя модницам экспериментировать над своим имиджем и искать идеальные варианты. Однако порой ситуация осложняется тем, что салонные процедуры стоят довольно дорого. Но на самом деле это не проблема, поскольку знание основных правил поможет без труда сделать это в домашних условиях.

Выбираем правильный краситель

Для выбора хорошей и качественной краски отправляйтесь в профессиональный магазин. Консультант поможет выбрать вам именно те ингредиенты, которые не навредят вашим волосам и сделают заветный цвет.

Девушкам, решившим красится в белый нужно купить не просто краску, а отбеливающий порошок и окислитель, словом, «блондирующие» красители. Они растворяют и выводят из волос естественный пигмент, позволяя потом наполнить их либо белым пигментом, либо каким-то ярким цветом. Наносить его нужно непосредственно перед мытьем головы, оставив на указанное в инструкции время.

В том случае, когда нужно закрасить седину, то вам помогут специальные средства. На них производители проставляют маркировку, которая гарантирует отличное прокрашивание седых волосков. Такое волшебство может сотворить химический краситель, состоящий из краски и оксида. Краситель во время нанесения постепенно проникает вглубь волоса и меняет его цвет на долгое время. Такую краску также стоит применять на грязные и сухие пряди.

Цвет шевелюры можно поменять и при помощи физических красителей, например тоников. Они остаются исключительно на поверхности волоса, постепенно смываясь с нее. Такие средства не смогут сделать ваши волосы белыми, но помогут придать нужный оттенок — жемчужный, розовый и даже голубой. Окрашивание можно провести как прямым нанесением на пряди, так и при помощи добавления средства в шампунь или кондиционер. Разница будет только в интенсивности цвета.

Как покрасить волосы в домашних условиях

Для начала нужно правильно обустроить место наведения красоты. Застелите пол и накройте рядом лежащие предметы, чтобы краска не испортила их. На себя наденьте халат, либо старые вещи, которые не жалко будет выбросить.

Кто решил покраситься в темный цвет, тому просто необходимо намазать линию у роста волос, уши и шею жирным кремом или вазелином. Так вы избавите себя от проблемы возникновения несмываемых черных пятен на коже. Не забудьте о защите рук и работайте в перчатках.

Затем возьмите стеклянную или пластиковую мисочку и добавьте в нее необходимые ингредиенты. Затем тщательно перемешайте получившуюся смесь и приступайте к нанесению. Голову заранее стоит разделить на несколько условных частей для постепенного прокрашивания.

Наносите краску от затылка, постепенно продвигаясь к лобной части. В последнюю очередь окрашиваются виски. Пропитанные волосы закрепите при помощи резинке на макушке головы, свернув их в пучок. Затем отсчитываем время, указанное в инструкции и смываем теплой водой.

Не забываем про уход

Шевелюра во время изменения цвета подвергается большому стрессу. Поэтому пряди необходимо хорошо питать. Не забывайте после шампуня наносить кондиционер, который препятствует электризации и спутыванию.

Несколько раз в неделю делайте питательные маски с добавлением фруктов и полезных витаминов. Они сделают пряди блестящими, послушными и шелковистыми. А после сушки наносите несмываемый крем или специальное масло.

Благодаря этим несложным правилам своей прическе можно легко придать ухоженный и прекрасный вид, при этом не потратив огромные суммы на услуги стилистов в салонах красоты.