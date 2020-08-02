Жителей Европейской России предупредили о 30-градусной жаре

Москва, 2 августа. На следующей неделе в Россию придет потепление до 30 градусов, температура воздуха будет выше нормы на 1-2 градуса, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Климатолог анонсировал возвращение «настоящего лета».

«Со среды температура будет выше нормы на 1-2 градуса, а в четверг — уже на 3 градуса выше нормы. Это касается почти всей европейской территории страны», — говорит Вильфанд.

Он подчеркнул, что температура на 1-2 градуса ниже нормы будет зафиксирована лишь в Астраханской и Волгоградской областях.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, температура в Москве дойдет до 30-градусной отметки уже в среду, а в четверг — преодолеет ее. Такая погода будет сохраняться в столичном регионе до конца недели.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал RT, какая погода ожидается в Москве в первые дни августа. По его словам, возможна переменная облачность, а также кратковременные дожди. 4 августа подойдет теплый фронт, благодаря чему в столицу вернется тепло.

Недавно специалисты Роскачества порекомендовали не злоупотреблять холодным чаем и кофе в жару из-за их калорийности. По словам экспертов, спастись от жажды помогут чай и питьевая вода, сладких и газированных напитков рекомендуется употреблять меньше.