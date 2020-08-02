Посольство РФ в Иране назвало «слухами» данные о попытке теракта в генконсульстве

Тегеран, 2 августа. Посольство России в Иране назвало «слухами» данные о планах террористов совершить атаку на российское генконсульство.

Ранее иранские СМИ сообщили, что организация «Тондар» («Шахская ассоциация Ирана»), лидер которой был задержан спецслужбами страны, планировала совершить атаку на генконсульство России в Реште. О сроках нападения и источнике информации ничего не сообщалось.

В российском посольстве назвали это утверждение «слухами».

«Посольство непроверенные слухи не комментирует», — приводит РИА Новости слова одного из дипломатов.

Стало известно, что задержанный — руководитель «Тондара» Джамшид Шармахд. Министерство информации (разведки) Ирана утверждает, что возглавляемая им организация действовала из США и осуществила ряд террористических актов, планируя новые акции.

Государственная телерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что в планы «Тондара» входила атака на генконсульство РФ, однако спецслужбы предотвратили ее.

В частности, сообщалось, что «Тондар» стоит за взрывом мечети в Ширазе в 2008 году, когда погибли 14 человек и более 200 получили ранения. Целью террористов, по данным министерства, является свержение государственного строя в стране. «Тондар» выступает за возрождение монархии, существовавшей в Иране до 1979 года.