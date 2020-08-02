В одесском CИЗО открыли платные VIP-камеры

Одесса, 2 августа. В Одесском СИЗО открыли две платных VIP-камеры, одна для двоих, другая — для троих человек. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська у себя в Facebook.

«В Одессе всегда круто, поэтому цены стабильны независимо от сезона: сутки — 985 грн, неделя — 3 502 грн, месяц — 4 093 грн. Поэтому теперь, уезжая в Одессу, к стандартному набору плавок, солнцезащитных крема и очков следует добавлять сертификат на платную камеру», — написал глава Минюста.

Также он отметил, что подобные камеры теперь работают и в Николаеве.

«Но там дешевле. Сутки — 452 грн, неделя — 1 540 грн, месяц — 3 666 грн», — пишет Малюська.

Ранее министр юстиции Украины призвал граждан покупать подарочные сертификаты на пользование услугами платных VIP-камер в следственных изоляторах страны. Он отмечал, что такой сертификат можно подарить другу — если его возьмут под стражу, то он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания. Если обладатель «подарка» не будет арестован, то потраченные на сертификат деньги станут «благотворительной помощью» для СИЗО.

В июле Денис Малюська написал в Facebook, что мечтает «наконец поработать», сопроводив пост фотографиями, на которых он лежит на траве в белом костюме. Это вызвало недовольство экс-премьера Украины Николая Азарова. Он назвал Малюську «очередным идиотом нового правительства, который мечтает о работе, пока страна погружается в хаос».