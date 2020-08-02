Мать осужденного за убийство украинца вырыла 10-метровый туннель для побега

Запорожье, 2 августа. В Запорожье женщина выкопала десятиметровый туннель на глубине трех метров, чтобы ее осужденный за убийство сын смог сбежать из тюрьмы. Соответствующие фото опубликовало сообщество «Это Запорожье» в Instagram.

«Побег из Шоушенка, Запорожская версия. Женщина из Николаева рыла подкоп, чтоб вытащить из тюрьмы своего сына. Мужчина отбывает длительный срок за убийства в одной из Вольнянских колоний», — сказано в публикации.

Отмечается, что женщина арендовала дом неподалеку от колонии и по ночам копала тайный ход для сына. Ей удалось углубиться на три метра и прорыть десятиметровый туннель. Женщина возможно бы достигла своей цели, однако ее обнаружили правоохранители.

«Теперь у женщины есть все шансы встретиться с сыном по ту сторону забора», — иронично подчеркивает автор поста.

Украинские интернет-пользователи были поражены самоотверженными действиями женщины.

«Любящее сердце матери — слепо...» — пишет mrs.daria.daria. «На что готова мать ради сына», — отмечает riko0ne.

Однако некоторые напомнили, что действия матери все-таки являются преступлением.

«Может надо было воспитывать нормально, чтоб потом так самоотверженно не копать?» — спрашивает semchyna_.

Весной сообщалось, что в украинских колониях могут появиться камеры содержания с повышенным комфортом. За отбывание наказания в таких камерах осужденным придется платить. С данной инициативой выступил глава украинского Минюста Денис Малюська. По его мнению, подобный ход позволит привлечь дополнительные средства, которые в будущем пойдут на проведение тюремной реформы.