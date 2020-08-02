Украинских пограничников вооружили винтовками НАТО вместо автоматов Калашникова

Киев, 2 августа. Один из отрядов украинских пограничников получил взамен автоматов Калашникова штурмовые винтовки под патрон стандарта НАТО.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), речь идет о 10-м отдельном отряде оперативного реагирования «Дозор».

«Дозор» получил новые штурмовые винтовки UAR-15 под патрон 5,56х45 мм. Это наиболее распространенный калибр оружия в странах Североатлантического альянса. Планируется, что UAR-15 полностью заменит автомат Калашникова. Винтовка имеет модульную компоновку, направляющие типа Пикатини для установки прицельных приспособлений и других тактических аксессуаров», — сказано в сообщении.

В ГПСУ подчеркивают, что штурмовые винтовки собираются на Украине из американских и украинских комплектующих.

Ранее политолог Сергей Аксенов в своей статье для RT предрек «закат НАТО». Он указал, что союзники США по блоку все более неохотно выделяют средства на финансирование альянса.

«Не зря Меркель решалась назвать проблему: США больше не хотят защищать Европу. Похоже, мы становимся свидетелями исторического события — начала конца альянса. Конечно, он просуществует еще какое-то время по инерции, но раз лидеры ведущих стран мыслят уже в иной парадигме, военный блок как реально действующую силу не сохранить», — считает Аксенов.

Напомним, нежелание Германии повышать расходы на оборону привело к тому, что США выведут из ФРГ 11,9 тысяч военнослужащих, а также штаб европейского командования EUCOM.