Сын Алибасова избил экс-директора группы «На-На» и попал под суд

Москва, 2 августа. Сын продюсера Бари Алибасова попал под суд из-за драки с экс-директором группы «На-На» Андреем Назаровым.

Инцидент произошел на съемках программы «На самом деле», куда были приглашены Алибасов-младший, Назаров и первый солист «На-На» Валерий Юрин. Шоу было посвящено состоянию здоровья продюсера группы.

Сыну Алибасова не понравились слова Назарова об отце, после чего он набросился на бывшего директора с кулаками и избил того настолько сильно, что мужчина потерял сознание, а в больнице ему зашивали голову.

«Алибасов-младший схватил Назарова за шею, начал душить, а потом валить на стол, целясь его головой об мраморный стол. Мне кажется, он что-то употребляет. Я кое-как оттащил его от Андрея, у которого текла кровь. Мы отвезли его в Боткинскую больницу, где наложили шесть швов. Почти два часа длилась операция. Пробито до кости», — рассказал Юрин.

Алибасова-младшего будут судить за драку, поскольку Назаров сообщил о случившемся в полицию. Сыну продюсера может грозить до трех месяцев тюрьмы или солидный штраф. Кроме того, бывший директор «На-На» готовит против него гражданский иск и намерен просить три миллиона рублей за моральный ущерб.

Сам Бари-младший утверждает, что никого не избивал, а просто защищался от напавших на него Назарова и Юрина.

Ранее сын Алибасова сообщил, что заподозрил жену своего отца, Лидию Федосееву-Шукшину, в колдовстве вуду. По его словам, он нашел «заряженную на смерть» куклу под кроватью продюсера.