Экс-командующий ВДВ рассказал, что ждет обидчиков России

Москва, 2 августа. Обидчикам России придется иметь дело с ее Воздушно-десантными войсками. Об этом в интервью «Известиям» заявил бывший командующий ВДВ, депутат Госдумы Владимир Шаманов.

«Куда прикажет верховный главнокомандующий, туда мы во взаимодействии с ВКС России и направимся. В Рязанском воздушно-десантном училище можно увидеть плакат: «Кто обидит Россию, будет иметь дело с ВДВ». Это же не просто бравада, а конкретное предупреждение: будете иметь дело с нами», — говорит Шаманов.

Парламентарий отметил, что ВДВ на данный момент являются «наиболее универсальными» войсками ВС РФ. Как подчеркивает Шаманов, десантники превосходят остальных по идеологии и боевым возможностям. Также бывший командующий назвал отличие между российским ВДВ и корпусом морской пехоты США.

«Морская пехота США — это соединения, которые охраняют, как они говорят, национальные интересы по всему миру, а ВДВ России — инструмент, который позволяет решать задачи прежде всего обороны территории страны, взаимодействия с союзниками по ОДКБ», — говорит Шаманов в интервью «Известиям».

При этом депутат подчеркнул, что при необходимости ВДВ может выполнять задачи и за рубежом.

Напомним, что 2 августа в России отмечается день ВДВ. В этом году исполняется 90 лет с момента образования этих войск.

Ранее глава ДОСААФ Александр Колмаков поздравил десантников с 90-летием образования ВДВ. Он подчеркнул, что поколения солдат и офицеров на протяжении десятилетий показывают сплоченность и верность воинскому долгу.

Также сообщалось, что в небе над Московской областью парашютисты развернули флаг ВДВ площадью почти 1072 квадратных метра, установив национальный рекорд.