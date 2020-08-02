Названа диета при повышенном уровне холестерина

Москва, 2 августа. Повышенный холестерин можно привести в норму путем избавления от «плохих» жиров.

В интернете можно найти массу способов борьбы с холестерином. Однако это не совсем верно, поскольку этот липид участвует в работе иммунитета, обеспечивает правильное функционирование нервной системы, способствует выработке витамина D и нескольких гормонов у женщин и мужчин. Поэтому здесь все дело в его количестве.

Что такое холестерин и сколько его должно быть

Холестерин можно разделить на два вида: липопротеиды высокой плотности или по-другому «хороший» вид, или же липопротеиды низкой плотности, которые часто называют «плохим» холестерином. Поэтому здесь важно отметить, что для поддержания здоровья важен только благоприятный вид.

А к образованию «плохого» холестерина (ЛПНП) приводят ряд вредных привычек, таких как курение, переедание, неправильный и нездоровый рацион. Помимо этого. Здесь решающую роль может сыграть нарушения в работе щитовидной железы и наследственность.

Причем зачастую люди думают, что холестерин мы получаем из пищи. Однако это не совсем так, поскольку около 80% вещества вырабатывается в печени, и только оставшиеся 20% приходятся на еду. Поэтому для нормализации уровня холестерина в крови необходимо вести подвижный образ жизни и заниматься спортом, бросить вредные привычки и включить в свой рацион как можно больше растительных продуктов и отказаться от жареного.

Также назначаются и препараты, которые поспособствуют нормализации состояния. Только выписывать их должен исключительно врач, основываясь на результатах анализов крови.

Диета для снижения холестерина

Старайтесь исключить из меню жирные сорта мяса, такие как баранина и свинина. Сюда же можно отнести жирную грудинку, бекон или ребрышки, где имеется внушительная жировая прослойка. Из птицы лучше не выбирать гуся или утку, а отдать предпочтение белому куриному мясу, постной говядине и очищенному филе индейки.

Особо много «плохого» холестерина содержится в субпродуктах — почках, печени и мозгах. Запрет также распространяется и на мясные полуфабрикаты, поэтому постарайтесь их вовсе исключить из своего рациона.

Еще одним опасным источником «плохих» жиров является маргарин. Дело в том, что зачастую недобросовестные производители добавляют его в свою продукцию вместо сливочного масла. Также маргарин можно повстречать в сладостях, выпечке и даже во всеми любимом фаст-фуде. Поэтому постарайтесь свести потребление этих продуктов на минимум.

Помимо этого, врачи часто советуют исключить из ежедневного меню консервированную рыбу, шпроты, кальмаров и осьминогов. В сочетании с алкоголем их можно назвать настоящей гремучей смесью, содержащей опасное для наших сосудов вещество.

Что касается молочных продуктов, то обратите внимание на обезжиренную сметану или творог. Доля жирности в молоке тоже должна быть менее 2,5%, а сыре не более 30%. Так вы сможете получить необходимый кальций и полезные вещества, при этом не допустив попадания большого количества холестерина в кровь.

Чтобы снизить количество ЛПНП, советуем включить в свое меню множество различных овощей и фруктов. Перец, тыква, свекла, морковь, авокадо, яблоки, сливы и груши многие называют «живительным коктейлем», который способствует очищению организма и обогащает его витаминами и минералами.

Полезный растительные белок содержится и в бобовых. Их можно использовать в качестве гарнира, например, к белому мясу курицы. А орехи помимо всей своей пользы вовсе способствуют снижению уровня холестерина, так что несколько грецких или лесных орехов в день определенно пойдут вам на пользу.

Так, соблюдая правильную диету, вы сможете не только существенно снизить риск развития многих заболеваний, сохранить молодость и красоту. Все в ваших руках.