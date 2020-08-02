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Названа диета при повышенном уровне холестерина

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Названа диета при повышенном уровне холестерина

Москва, 2 августа. Повышенный холестерин можно привести в норму путем избавления от «плохих» жиров.

В интернете можно найти массу способов борьбы с холестерином. Однако это не совсем верно, поскольку этот липид участвует в работе иммунитета, обеспечивает правильное функционирование нервной системы, способствует выработке витамина D и нескольких гормонов у женщин и мужчин. Поэтому здесь все дело в его количестве.

Что такое холестерин и сколько его должно быть

Холестерин можно разделить на два вида: липопротеиды высокой плотности или по-другому «хороший» вид, или же липопротеиды низкой плотности, которые часто называют «плохим» холестерином. Поэтому здесь важно отметить, что для поддержания здоровья важен только благоприятный вид.

А к образованию «плохого» холестерина (ЛПНП) приводят ряд вредных привычек, таких как курение, переедание, неправильный и нездоровый рацион. Помимо этого. Здесь решающую роль может сыграть нарушения в работе щитовидной железы и наследственность.

Причем зачастую люди думают, что холестерин мы получаем из пищи. Однако это не совсем так, поскольку около 80% вещества вырабатывается в печени, и только оставшиеся 20% приходятся на еду. Поэтому для нормализации уровня холестерина в крови необходимо вести подвижный образ жизни и заниматься спортом, бросить вредные привычки и включить в свой рацион как можно больше растительных продуктов и отказаться от жареного.

Также назначаются и препараты, которые поспособствуют нормализации состояния. Только выписывать их должен исключительно врач, основываясь на результатах анализов крови.

Названа диета при повышенном уровне холестерина

Диета для снижения холестерина

Старайтесь исключить из меню жирные сорта мяса, такие как баранина и свинина. Сюда же можно отнести жирную грудинку, бекон или ребрышки, где имеется внушительная жировая прослойка. Из птицы лучше не выбирать гуся или утку, а отдать предпочтение белому куриному мясу, постной говядине и очищенному филе индейки.

Особо много «плохого» холестерина содержится в субпродуктах — почках, печени и мозгах. Запрет также распространяется и на мясные полуфабрикаты, поэтому постарайтесь их вовсе исключить из своего рациона.

Еще одним опасным источником «плохих» жиров является маргарин. Дело в том, что зачастую недобросовестные производители добавляют его в свою продукцию вместо сливочного масла. Также маргарин можно повстречать в сладостях, выпечке и даже во всеми любимом фаст-фуде. Поэтому постарайтесь свести потребление этих продуктов на минимум.

Помимо этого, врачи часто советуют исключить из ежедневного меню консервированную рыбу, шпроты, кальмаров и осьминогов. В сочетании с алкоголем их можно назвать настоящей гремучей смесью, содержащей опасное для наших сосудов вещество.

Что касается молочных продуктов, то обратите внимание на обезжиренную сметану или творог. Доля жирности в молоке тоже должна быть менее 2,5%, а сыре не более 30%. Так вы сможете получить необходимый кальций и полезные вещества, при этом не допустив попадания большого количества холестерина в кровь.

Чтобы снизить количество ЛПНП, советуем включить в свое меню множество различных овощей и фруктов. Перец, тыква, свекла, морковь, авокадо, яблоки, сливы и груши многие называют «живительным коктейлем», который способствует очищению организма и обогащает его витаминами и минералами.

Полезный растительные белок содержится и в бобовых. Их можно использовать в качестве гарнира, например, к белому мясу курицы. А орехи помимо всей своей пользы вовсе способствуют снижению уровня холестерина, так что несколько грецких или лесных орехов в день определенно пойдут вам на пользу.

Так, соблюдая правильную диету, вы сможете не только существенно снизить риск развития многих заболеваний, сохранить молодость и красоту. Все в ваших руках.

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