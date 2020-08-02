Адвокат Ефремова признался, что у него есть «козырь» для оправдания актера

Москва, 2 августа. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью «Газете.ру» заявил, что у него припасен «козырь» для оправдания его подзащитного, обвиняемого в смертельном ДТП.

«Но выдам <...> не сразу. Сначала будем слушать. Многие думают, что я кого-то за руль посажу, буду говорить, что Ефремова за рулем вообще не было. Фантазий вокруг очень много, но все они не соответствуют действительности», — говорит юрист.

При этом Пашаев подчеркнул, что вокруг места происшествия было множество камер и сфальсифицировать данные невозможно. По его словам, звездный статус клиента мешает работать, так все раздувается в СМИ. Он заявил, что уже давным-давно бы решил это дело, если на месте Ефремова был другой человек.

«Дело Ефремова — самое простое в моей практике. Это чистая правда. Просто его раздули так, будто это дело века решается. Вы же не знаете, какие дела я веду. Рассказывать о них не могу, но поверьте — тут все закончится очень легко», — отметил Пашаев.

Ранее актер Иван Охлобыстин выразил мнение, что Ефремов «загипнотизирован» своим адвокатом и не понимает ничего в своем деле. Однако Пашаев отверг обвинения в давлении на актера. Он заверил, что никакого прессинга на подопечного не оказывает, и все решения по делу они принимают вместе.

Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Lada. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм. В отношении Ефремова было открыто уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Недавно глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в эфире Медиагруппы «Патриот» выразил возмущение поведением актера Михаила Ефремова. Он считает, что артист должен отбывать наказание по всей строгости закона.