Опасная погода ожидается в ряде регионов России

Москва, 2 августа. Интенсивные дожди, гроза, град и сильный ветер ожидаются в воскресенье в Краснодарском крае, Крыму, Северном Кавказе, Приволжье и в Челябинской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, в Краснодарском крае и Крыму будут сильный дождь, гроза и град.

«По расчетам, высота облаков будет очень высокой в Крыму, поэтому град прогнозируется крупный. Кроме того, ожидается усиление ветра в Краснодарском крае до 15-20 м/с, а в Крыму до 25 м/с. Это опасное явление, конечно», — заявил метеоролог.

Также крупный град, дождь и ветер до 27 м/с ожидается в Челябинской области. По словам Вильфанда, опасные погодные явления будут еще зафиксированы на Северном Кавказе и Приволжском федеральном округе.

Ранее Роман Вильфанд сообщал, что аномально теплая погода в августе ожидается на территории Красноярского края, Якутии и еще ряде регионов России. По его словам, превышение температурных норм будет наблюдаться на довольно обширной территории. При этом он отмечал, что в начале августа в Магаданской области прогнозируются первые в России заморозки.

Климатолог Елена Пестрякова недавно заявляла, что во всем северном полушарии в ближайшие годы будет расти температура. Она отметила, что изменения обусловлены сменой западного ветра на южный.