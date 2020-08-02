Кравчук заявил, что установить мир в Донбассе без участия США «очень сложно»

Киев, 2 августа. Решить вопрос установления мира на востоке Украины будет очень сложно без участия в этом процессе США. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, недавно назначенный главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Я скажу откровенно: пока в этом формате, если и дальше будет тупиковая ситуация, пока не будут введены в формат по установлению мира в Донбассе США, это будет очень сложно. Потому что я думаю, что наиболее сильная, наиболее богатая страна мира может иметь наибольшее влияние», — заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

При этом он подчеркнул, что говорит об этом «в перспективе», так как у США сейчас много своих проблем, включая пандемию коронавируса и грядущие президентские выборы.

«Но мы увидим, вдруг начнутся шаги, и мир постепенно будет устанавливаться», — сказал первый президент Украины.

Ранее американские сенаторы представили законопроект о партнерстве в области безопасности Украины, предполагающий увеличение ежегодной военной помощи Киеву до 300 млн долларов, сообщает RT. По мнению экспертов, таким образом сенаторы хотят воздействовать на президента США Дональда Трампа и «добиться активизации деятельности Вашингтона на украинском направлении», чтобы надавить на Москву.