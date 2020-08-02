Оливер Стоун назвал «чушью» теорию заговора о российском вмешательстве

Москва, 2 августа. Трехкратный обладатель премии «Оскар», американский кинорежиссер Оливер Стоун заявил, что теория о российском вмешательстве в выборы в США является «предвыборной чушью».

Об этом известный деятель киноискусств заявил в интервью изданию The Hollywood Reporter. Стоун отметил, что является противником любого вранья и считает удивительным, что так много людей верят в то, что Россия может быть причастна к вмешательству во внутренние дела США. Он посоветовал сторонникам подобных теорий обсудить эту тему с «действительно умными людьми».

«Я не привык врать и не согласен, что подавляющее большинство в это верит. Боже мой, вы действительно считаете, что в эту предвыборную чушь о России должны верить все? Должны соглашаться с ней? Поговорите с действительно умными людьми — это были внутренние разборки», — сказал режиссер.

Ранее RT сообщил, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден «предупредил» Россию о последствиях за «вмешательство» в случае своего избрания главой государства. Он пообещал Москве «новые санкции» и раскритиковал администрацию действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за «недостаточную твердость» в отношении РФ.

Российские власти не раз подчеркивали, что теории о «вмешательстве» Москвы в американские выборы являются бездоказательными и используются в США во внутриполитической борьбе с целью дискредитации противников.