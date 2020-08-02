Пугачева сняла на видео «бойкот» детей, скучающих по Галкину

Москва, 2 августа. Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри устроили «бойкот», соскучившись по отцу. Видеозапись опубликовал у себя в Instagram сам Галкин, который вернулся домой и обнаружил, что двойняшки лежали на лестнице, ожидая его.

«Когда семья встречает», — подписал шоумен видеоролик, снятый супругой.

На видеоролике запечатлены дети, которые скучают по отцу и не хотят вставать с лестницы.

«Если папа не приедет, у меня будет нервный срыв», — завил Гарри. «Вы дети или ступеньки?» — спросила у них Пугачева. «Говорящая ступенька, которая любит папочку моего и мамочку», — ответила Лиза.

Вскоре у дверей появился Галкин, и дети встретили его громким смехом.

Подписчики юмориста пришли в восторг от опубликованного видео.

«Как хорошо, что их двое! Им всегда хорошо вместе», — пишет nataliiakondrakhina. «Когда семья ждет — это самое ценное», — отмечает svludmila_target. «Самый счастливый папа», — комментирует yliana.nizamova «Ради этого стоит жить», — считает elizaveta_krd_.

Ранее Галкин опубликовал видеоролик с зажигательным танцем его 71-летней супруги. Звездная пара недавно посетила вечеринку, на которой присутствовали многие селебрити, включая Николая Баскова и Григория Лепса. На кадрах видно, как певица, облаченная во все черное, танцевала под песню «Девочка, танцуй».