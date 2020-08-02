Певицу из Black Star уличили в плагиате

Москва, 2 августа. Певицу Наzиму с лейбла Black Star уличили в плагиате после выхода ее новой композиции «Заново».

Накануне Наzима представила свою песню, выложив небольшое промо-видео у себя в Instagaram.

«Слушай мой новый трек «Заново». Уже на всех площадках. Хочу услышать ваше мнение!» — написала она.

Мнения поклонников разделились от стопроцентно восторженных до резко критических. Многие услышали в композиции музыку коллег Наzимы по лейблу Клавы Коки и NILETTO из песни «Краш».

«Не в обиду, но немного напоминает трек «Краш», — отметила arinailyasova_23.

«Похожие песни. Хотя я не музыкант, но ноты одинаковые», — указал mukhmeru.

«Да, напомнило «Краш», поскольку каждый день эту песню слушаю. А так песня классная», — прокомментировала hurshidajuraeva13.

В последнее время, отмечает издание «СтарХит», лейбл Black Star лихорадит. С него ушли такие артисты, как Егор Крид, L’One, Кристина Si. И если с некоторыми удалось расстаться без скандалов, то Леван Горозия подал на лейбл в суд, после чего все права на его композиции и сценический псевдоним остались за компанией.

На минувшей неделе Black Star покинул Тимати, который был одним из его основателей.

«Это взвешенное решение партнеров, которые провели вместе больше 20 лет и перевернули музыкальный рынок в стране», — заявил он.

Между тем, пошли слухи, что за «взвешенным решением» кроется банальная ссора партнеров.