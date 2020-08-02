Мясников рассказал об опасных последствиях храпа

Москва, 2 августа. В некоторых случаях храп может быть серьезно опасен для здоровья. Об этом заявил доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

Одна из телезрительниц прислала вопрос, в котором рассказала об апноэ (кратковременная остановка дыхания) у супруга. Во время сна он храпит, периодически умолкает примерно на 10-20 секунд, после чего резко вскрикивает. Она спросила, чем это может быть вызвано.

«У спящего человека мягкое небо расслабляется и перекрывает на секунды вход в дыхательные пути. И человек не может нормально вдохнуть. Такое может повторяться до нескольких сотен раз за ночь! Это болезнь и с ней надо бороться!» — сказал Мясников.

Доктор подчеркнул, что подобное проявление храпа может привести к диабету, ожирению, гипертонии и импотенции. Он говорит, что при лечении подобных синдромов используется специальный аппарат, который производит искусственную вентиляцию легких, когда мягкие ткани перекрывают дыхательные пути.

Недавно Мясников назвал четыре показателя, которые имеют ключевое значение для здоровья человека. В «смертельный квартет» параметров вошли артериальное давление, уровень холестерина в крови, показатель сахара и обхват талии. По его словам, объем талии при превышении нормы может стать фактором риска для инфаркта, инсульта, онкологии и диабета.