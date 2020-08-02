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Стало известно, как на самом деле двигаются сперматозоиды

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Стало известно, как на самом деле двигаются сперматозоиды

Москва, 2 августа. Ученые из Мексики и Великобритании выяснили, что сперматозоиды при движении не виляют жгутиком из стороны в сторону, а вращаются подобно штопору.

Исследователи провели скоростную видеосъемку мужских половых клеток под микроскопом. Результаты их изысканий опубликованы в журнале Science Advances. Как выяснилось, сперматозоиды при движении вращаются в одну сторону, подобно штопору, а не виляют «хвостом», как другие клетки, имеющие жгутики. Если подвижность сперматозоидов нарушена, они не смогут добраться до яйцеклетки и оплодотворения не произойдет. Эти данные, как предполагают авторы открытия, способны помочь при лечении бесплодия.

Стало известно, как на самом деле двигаются сперматозоиды

Одно из первых описаний мужских половых клеток было сделано Антони ван Левенгуком в 1677 году. Он утверждал, что при движении они изгибают жгутик, как делают это своим телом змеи. Сейчас стало известно, что оболочка жгутика ассиметрична, и при подобном способе передвижения сперматозоид должен постоянно отклоняться в сторону, однако этого не происходит. Создав трехмерную модель после съемок в различных проекциях, ученые выяснили, что жгутик вращается в одну сторону вместе с головкой.

Эта информация поможет понять, почему некоторые из мужских половых клеток практически не двигаются, и разработать новые подходы в репродуктивной медицине. В дальнейшем исследователи надеются изучить способы передвижения половых клеток других видов, применив трехмерную микроскопию и математический метод.

Источник: Science Advances
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