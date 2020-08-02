Стало известно, как на самом деле двигаются сперматозоиды

Москва, 2 августа. Ученые из Мексики и Великобритании выяснили, что сперматозоиды при движении не виляют жгутиком из стороны в сторону, а вращаются подобно штопору.

Исследователи провели скоростную видеосъемку мужских половых клеток под микроскопом. Результаты их изысканий опубликованы в журнале Science Advances. Как выяснилось, сперматозоиды при движении вращаются в одну сторону, подобно штопору, а не виляют «хвостом», как другие клетки, имеющие жгутики. Если подвижность сперматозоидов нарушена, они не смогут добраться до яйцеклетки и оплодотворения не произойдет. Эти данные, как предполагают авторы открытия, способны помочь при лечении бесплодия.

Одно из первых описаний мужских половых клеток было сделано Антони ван Левенгуком в 1677 году. Он утверждал, что при движении они изгибают жгутик, как делают это своим телом змеи. Сейчас стало известно, что оболочка жгутика ассиметрична, и при подобном способе передвижения сперматозоид должен постоянно отклоняться в сторону, однако этого не происходит. Создав трехмерную модель после съемок в различных проекциях, ученые выяснили, что жгутик вращается в одну сторону вместе с головкой.

Эта информация поможет понять, почему некоторые из мужских половых клеток практически не двигаются, и разработать новые подходы в репродуктивной медицине. В дальнейшем исследователи надеются изучить способы передвижения половых клеток других видов, применив трехмерную микроскопию и математический метод.